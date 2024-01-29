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Türkiye
TRT Haber 29.01.2024 18:20

20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı

20 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 20 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

 

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