20 ilde Sibergöz-20 operasyonu: 64 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 20 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.
2️⃣0️⃣ İlde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” Operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2024
6️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️… pic.twitter.com/nP1ley5IG0