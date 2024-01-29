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Türkiye
AA 29.01.2024 17:44

Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı

Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü cezaevine gönderildi.

Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince 22-28 Ocak'ta suç ve suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kontrol ve denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 13 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi, 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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