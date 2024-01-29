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Türkiye
AA 29.01.2024 17:07

Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı

Bolu'da kontrol görevi yapan ormancılar, devrilen traktörün altında kalan kişiyi kurtardı.

Traktör altında kalan kişi ormancılar tarafından kurtarıldı

Merkeze bağlı Kozlu köyü mevkisinde koruma kontrol faaliyeti yürüten Bolu Orman İşletme Şefliği ekibi, devrilen traktörü gördü. Aracın çevresinde inceleme yapan ekipler, hareketsiz halde yerde yatan kişiyi fark etti.

Traktörün altında kalan vatandaşı bulunduğu yerden çıkartan ve ilk müdahaleyi yapan ormancılar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralı, ambulansın ulaşabildiği noktaya kadar taşındıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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