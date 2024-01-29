Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

17.05 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BUDO'nun sabahtan bu yana 10 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmişti.

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18:00 seferi 17:00'de, Geyikli'den ise saat 19:00 seferi 18:00'de yapılacaktır. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimizin saatinde yapılması planlanmaktadır. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, 11:00 ve 15:00'de, Kabatepe'den ise saat 09:00, 13:00 ve 17:00'de seferler yapılacaktır."