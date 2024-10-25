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Türkiye
AA 25.10.2024 12:28

2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı

Malatya'da belediye otobüsünde nefes borusuna çikolata kaçan çocuk, şoförün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.

Elemendik Konteyner Kent hattında sefer yapan belediye otobüsünde, annesinin kucağında seyahat eden 2 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata kaçtı.

Durumu fark eden şoför Mustafa Baştuğ, annesinin kucağından aldığı çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. Şoförün çocuğu kurtardığı anlar otobüsün iç kamerasınca görüntülendi.

2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğazına çikolata kaçması sonucu nefes alamayan ve ciddi bir hayati tehlike atlatan 2 yaşındaki evladımızı Heimlich manevrasıyla kurtaran kıymetli çalışma arkadaşımız, şoförümüz Mustafa Baştuğ'u tebrik ediyorum. Bu olay, ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum olarak bu konuda bilinçli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Heimlich Manevrası Malatya Otobüs
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2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
2 yaşındaki çocuk otobüs şoförünün 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı
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