İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 12 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Güngör'ün yaptığı belirlenen suç örgütü üyeleri takibe alındı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile 92 fişek ele geçirildi.