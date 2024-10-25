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Türkiye
AA 25.10.2024 10:56

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 12 zanlı tutuklandı

İstanbul'da, elebaşılığını firari Serhat Güngör'ün yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 12 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Güngör'ün yaptığı belirlenen suç örgütü üyeleri takibe alındı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile 92 fişek ele geçirildi.

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