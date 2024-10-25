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Türkiye
İHA 25.10.2024 12:02

Fare insanların üzerine atladı, kedi ve köpek seyirci kaldı

Edirne'de sokak ortasındaki bir fare, yoldan geçen insanların üzerine atladı, kedi ve köpekler ise fareyi görmezden geldi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, yoldan geçen vatandaşların üzerine atlayarak onları kovalayan fare paniğe neden oldu. Sokaktan geçen kedi ve köpek ise kaldırımda dolaşan fareyi görmezden geldi.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Eski yapıların altından çıkıyor"

Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Ciğerci esnafı Kazım Ede, bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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