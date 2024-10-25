İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya 'gaz kaçağı' neden olmuş

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran'daki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin bilirkişilerden oluşan heyetin hazırladığı rapor, savcılık dosyasına girdi.

Elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı, yüksek makine mühendisi, yangın uzmanı ve kimya mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi heyet raporunda, her bilirkişinin uzmanlık alanları ayrı ayrı aktarıldı.

Raporda heyet tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, LPG gazında sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edildi.

Gaz kaçağı uyarı cihazı yokmuş

İş yerinin, "sanayi tesisleri içinde LPG kullanıldığında tüpler bina içine depolanacak ise tesisten özel bölümle ayrılmış depolama kurallarına uygun, havalandırması sağlanan özel bir bölüme konulur." kuralına uymadığının belirtildiği raporda, "İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi. 'İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz' maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü." ifadelerine yer verildi.

Tüpü değiştiren şüpheli olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili

Raporda, olaydan bir gün önce tüpü değiştiren şüpheli M.K'nin tüpü dikkatsiz, tedbirsiz ve hızlı bir şekilde taktığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca tüp takabilme eğitimi aldığına dair belgesi bulunmamaktadır. Yine LPG tüp üzerinde 2 makine mühendisinin yapmış olduğu test ve incelemede tüpün vanası açıldığında, köpüklerin baloncuklar halinde uçuştuğu ve gaz kaçağı olduğu görüldü. Gaz dedektörü yaklaştırıldığında gaz kaçağının olduğu cihaz tarafından sesli olarak uyarılarak tespit edildi. Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantör ile tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle M.K'nin olayın meydana gelmesinde doğrudan etkili olduğu anlaşılmaktadır."

Biriken LPG'nin havadan ağır olması sebebiyle yere çöktüğünün anlatıldığı raporda, "Buzdolabının elektrik aksamından kıvılcım alması sonucu yangının çıkmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi.

Bilirkişi heyetinin iş yerinin havasız bırakıldığı, havalandırmanın bulunmadığı, elektrik aksamının LPG gazı kullanılan yer için uygun olmadığını ifade ettiği raporda, patlamanın buna bağlı olarak gerçekleştiği, bu sebeple iş yeri sahibi G.K'nin yapması gereken "özen yükümlülüğü"nü yerine getirmediğinden olayda doğrudan etkili olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesine yer verildi.

5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran'da yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.