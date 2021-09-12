Olay, İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Psikolog Uğur Balkoca, eşi ve kızıyla parka gitmek için yola çıktı.

İmhrahor Caddesi üzerinde bir başka araç sürücüsüyle tartışmaya başlayan Balkoca, tartışmanın ardından yoluna devam etmek istedi ancak karşı taraf aracıyla önünü kesti.

O anda eşi Dilan Balkoca'nın cep telefonu kayıttaydı. Olcay Kurt isimli kişi araçtan inerek Uğur Balkoca'ya saldırmak istedi ancak çevredekiler buna engel oldu.

Aracı taşladı

Hırsını alamayan Kurt, bu kez de içinde Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kızının bulunduğu aracı tekmeledi.

Balkoca tekrar yoluna devam etmek istediğinde ise aracının camına taş isabet etti.

Uğur Balkoca bunun üzerine araçtan inerek saldırganın üzerine yürüdü. Çevredekiler olaya müdahale ederek daha da büyümesini engelledi.

Dilan Balkoca olay sonrası yaşadığı o korku dolu anları sesi titreyerek anlattı.

Aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu iddiası

Uğur Balkoca ise saldırganın bulunduğu aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir hizmet aracı olduğunu iddia etti. Balkoca, "Üzerinde işte 153, işte 16 milyon için çalışıyoruz… Yani belediyeye ait bir hizmet aracı. 'Ben özel kalemim, sen kimsin, çek kenara…' yani biz hiçbir şey yapmadık" dedi.

Olayın ardından Balkoca ailesi, emniyete giderek Olcay Kurt hakkında şikayetçi oldu.

İfadesi alınan Kurt, daha sonra serbest bırakıldı.