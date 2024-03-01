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Türkiye
TRT Haber 01.03.2024 11:51

2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"

ETİKETLER
Pençe Operasyonları SİHA Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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