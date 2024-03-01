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Türkiye
İHA 01.03.2024 09:54

Zonguldak'ta otomobil dükkana daldı: O anlar kamerada

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari aracın beyaz eşya dükkanına girdiği anlar güvenlik kamerası yansıdı.

Zonguldak'ta  Engin Uçar idaresindeki hafif ticari araç caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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