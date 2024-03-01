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Türkiye
TRT Haber 01.03.2024 09:32

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günü ise, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde sağanak ve yağmur geçişleri şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının pazar günü kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ancak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 17, İstanbul'da 15, İzmir'de 19, Antalya'da 20, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 13, Adana'da 22 derece civarında seyredecek. 

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