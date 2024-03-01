Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış

İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüzel şirketlerin kullanımında bulunun çeklerini çalındığı ve üzerlerinin doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin 6 ilde 19 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

Sorguya alınan A.C'nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C'nin, arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi. A.C'nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.