Duman 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.03.2024 09:47

Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış

Şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin, kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için yüz estetiği yaptırdığı ortaya çıktı.

Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış

İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüzel şirketlerin kullanımında bulunun çeklerini çalındığı ve üzerlerinin doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin 6 ilde 19 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırmış

Sorguya alınan A.C'nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C'nin, arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi. A.C'nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İstanbul
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
Depremzede esnafa faiz indirimli kredi desteği
11:09
Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı
11:10
Yapay zeka alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyor
11:05
Dış ticaret açığındaki azalış 6 aydır sürüyor
10:52
TCMB Ödeme Sistemleri yenilenmiş haliyle devreye alındı
10:45
ABD Savunma Bakanı Austin, hastaneye kaldırılmasının bildirilmemesinde tüm sorumluluğu üstlendi
Kışı adada geçiren hayvanların balıkçı tekneleriyle dönüş yolcuğu
Kışı adada geçiren hayvanların balıkçı tekneleriyle dönüş yolcuğu
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ