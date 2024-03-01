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Türkiye
AA 01.03.2024 11:33

İzmir'de suç örgütü ve kaçakçılara operasyon: 20 gözaltı

İzmir'de suç örgütü ve tütün kaçakçılığına yönelik iki operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de suç örgütü ve kaçakçılara operasyon: 20 gözaltı

İzmir'de ekipler Ödemiş'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla 4 şüpheliyi yakaladı.

Polis, operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar'da bu suç örgütüne silah temin ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 127 fişek, 5 av tüfeği, 49 kartuş, 4 bıçak ve bir kılıç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yaptıkları suçlamasıyla 12 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 59 fişek, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilo kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

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