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Türkiye
TRT Haber 22.05.2024 17:20

2 köpeğin yere düşürdüğü çocuğu çevredekiler kurtardı

İstanbul'da çocuğun topu, okulun bahçesinde çitlerle çevrili alanda tutulan iki köpeğin bulunduğu alana düştü. Topunu almak isteyen çocuğun üzerine yürüyen köpekler çocuğu yere düşürdü. Öğretmen ve olayı fark eden bir servis şoförünün müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı. Aile, olayla ilgili dilekçeyle şikayetçi oldu.

Çınar Yardımcı, İstanbul Başakşehir'deki İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu öğrencisi. Arkadaşlarıyla oynarken topu, okul bahçesinde çitlle çevrili alanda tutulan iki köpeğin bulunduğu yere düştü.

Çınar'ın sesini duyanlar yanına koştu. Bir öğretmen ve olayı fark eden bir servis şoförünün müdahalesiyle köpekler uzaklaştı.

Okula çağrılan annesine, çocuğun çitlerden düştüğü söylendi ancak anne, Çınar'ın köpek saldırısına uğradığını tesadüfen fark etti.

Köpeklerin okul müdürü tarafından bahçede tutulduğu öne sürüldü.

Aile, yaralanan çocuğu hastaneye götürdü. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verildi.

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2 köpeğin yere düşürdüğü çocuğu çevredekiler kurtardı
2 köpeğin yere düşürdüğü çocuğu çevredekiler kurtardı
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