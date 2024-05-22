Üst düzey emniyet mensupları hakkındaki müfettiş raporu tamamlandı

Raporda, gizli tanığın elektronik kelepçe takılmasına rağmen illegal yollarla yurt dışına kaçtığı aktarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 80 il emniyet müdürlüğüne, 'hudutların tutulması'na ilişkin bildirimin, gizli tanıkla irtibatın kopmasından 9 gün sonra yapıldığı vurgulandı.

"Gizli tanığın yakalanmasına yönelik gerekli özen gösterilmemiştir"

Yurt dışına kaçan gizli tanığın yakalanmasına dair gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği değerlendirildi.

6 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler hakkında 'devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma' suçundan yürütülen soruşturma ise devam ediyor.