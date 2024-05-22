Gaziantep'te 3 kaçak göçmen organizatörü tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 ay içerisinde çok sayıda kalkan operasyonu yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen kalkan operasyonları kapsamında, yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götürdüğü tespit edilen organizatör 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

Öte yandan icra edilen uygulamalarda “Yol İzin Belgesi” olmadan şehirlerarası seyahat ettiği tespit edilen 464 yabancı uyruklu şahsa da 2 milyon 981 bin TL idari para cezası uygulandı.