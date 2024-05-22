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Türkiye
İHA 22.05.2024 16:55

Gaziantep'te 3 kaçak göçmen organizatörü tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son 2 ay içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 organizatör yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 3 kaçak göçmen organizatörü tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 ay içerisinde çok sayıda kalkan operasyonu yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen kalkan operasyonları kapsamında, yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götürdüğü tespit edilen organizatör 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

Öte yandan icra edilen uygulamalarda “Yol İzin Belgesi” olmadan şehirlerarası seyahat ettiği tespit edilen 464 yabancı uyruklu şahsa da 2 milyon 981 bin TL idari para cezası uygulandı. 

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