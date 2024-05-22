Sahilde yürüyen kadına sahipsiz köpekler saldırdı

Hatay Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Belgin Güneş, dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı. Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.

"Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor"

Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi. Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.

Çocuk-yetişkin fark etmiyor. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayanların sayısı günden güne artıyor.

İstanbul

İstanbul Başakşehir'de de, okul bahçesinde iki köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Başakşehir İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu'nun bahçesinde oynayan 5'nci sınıf öğrencisi Ç.H.Y'nin topu, okul müdürü tarafından beslenildiği iddia edilen iki Kangal köpeğinin bulunduğu yere kaçtı.

Topu almak için alana giren Ç.H.Y, o sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yaralanan çocuk, veliler ve bir öğretmenin yardımıyla köpeklerden kurtarıldı, Ç.H.Y'nin ailesi ise okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olayla ilgili müfettiş görevlendirip soruşturma başlattığı öğrenildi.

Şanlıurfa

Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, son günlerde çok sayıda başıboş köpek görüldü.

Turistlerin şikayeti sonrası belediye görevlileri, köpekleri toplamak için harekete geçti.

Turizm bölgelerinde görevlendirilen ekipler, köpekleri uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürüldü.

Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, 20 Mayıs günü okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla evlerinin yanındaki parkta bir süre oturdu.

Sarıkaya, parktaki yaklaşık 20 sahipsiz köpeği görünce korkarak evine gitmek istedi.

Ayağa kalkınca bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan Sarıkaya, vatandaşların da yardımıyla yaralanmaktan kurtuldu.

Yaşadığı korku ve travmayı ailesinin desteğiyle atlatmaya çalışan Sarıkaya, köpeklerin bir anda kendisine saldırdığını söyledi.

Yanındaki okul çantasıyla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığını aktaran Sarıkaya, "Hem parkta hem de eve kaçmaya çalışırken iki kez saldırıya uğradım. Kaçmaya çalışırken parktaki ağaçlara da takılınca beni orada tutacaklar diye düşündüm." dedi.

Sarıkaya, yavaş yavaş kendini geriye atarak köpeklerden uzaklaşmaya çalıştığını, bu sırada olayı görenlerin de kendisine yardım ettiğini belirtti.

Olayın ardından belediyeye şikayette bulunduklarını anlatan Sarıkaya, "Akşam saatlerinde bana saldıran köpeklerden bazıları belediye yetkililerince alınarak barınağa götürülmüş. Kaldırımlarda olmaması gerekirken buralara mama bırakıyorlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama insanların aktif olarak kullandığı kaldırımlar mama bırakılacak yerler değil." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Sadece besleyerek hayvan sevilmez"

Sarıkaya'nın babası emekli polis memuru Hüseyin Sarıkaya ise güvenlik kameralarını izledikten sonra vakit kaybetmeden belediyeye şikayette bulunduklarını dile getirdi.

Kızının psikolojisinin saldırıdan kötü etkilendiğine dikkati çeken Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Hayvanları hepimiz seviyoruz. Hayvanları beslemek için insan yoğunluğunun bulunduğu yerlere rastgele mama dökülmemesi lazım. Kontrolsüz beslemeden dolayı sokakta başıboş köpek sayısı artıyor. Kızımı artık sabahları annesi okula götürmeye başladı. Bence hayvanseverler önce hayvanları nasıl seveceğini öğrensin. Sadece onları besleyerek hayvan sevilmez. Hayvanseverler, belediyelerin yaptırdığı barınaklara yem desteğinde bulunsun."

"Liseye giden çocukları okula biz mi götürelim"

Aynı mahallede yaşayan Zahide Kapkap da kızının Nurbahar'ın okul arkadaşı olduğunu, beraber parkta vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocukları sahipsiz köpeklere karşı sürekli uyardığını vurgulayan Kapkap, şöyle konuştu:

"Kaldırıma köpek maması dökülmez. Olay günü de pencereden çocukları uyardım. Köpek saldırısı sırasında da küçük bebeğim olduğu için evden inemedim. Benim kızım apartman içine kaçtı ancak Nurbahar kaçamadı. Ülkemizde birinin çocuğuna zarar gelince biraz üzülüp unutuyoruz. Hayvanlara eziyete biz de karşıyız. Çocuğumuzu ekmek almaya gönderemez olduk. Liseye giden çocukları okula biz mi götürelim?"