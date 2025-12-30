Açık 3.9ºC Ankara
AA 30.12.2025 13:14

2 ilde yarın eğitime ara verildi

Kahramanmaraş ve Batman'da etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

2 ilde yarın eğitime ara verildi

Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riski bekleniyor.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında (özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim kursları, MTSK, SEGM ve öğrenci etkinlik merkezleri) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."

Batman

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş Kar Yağışı Batman
