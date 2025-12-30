İstinaf, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı bozdu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan davada Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen "davanın reddi" kararına ilişkin itirazı inceledi.

Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" buldu.

Dava sürecinde, asıl ve birleşen davanın davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen'in 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını bildirerek, UYAP üzerinden doktor raporu sunduğu hatırlatılan kararda, yerel mahkemenin söz konusu celsede, "mazeret dilekçesi ekinde belge sunulmadığı" gerekçesiyle mazereti reddederek, davacı tarafın yokluğunda davayı sonlandırdığı ve davanın reddine hükmettiği anımsatıldı.

Kararda, yerel mahkemenin "belge sunulmadı" gerekçesinin doğru görülmediği, doktor raporunun UYAP kayıtlarında mevcut olduğu belirtildi.

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen "hak arama hürriyeti" ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki "adil yargılanma hakkına" atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma hakkının temelini teşkil eden hukuki dinlenilme hakkı, adil yargılanma ilkesinin ayaklarından biridir. Bu durumda mahkemece, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin 11 Eylül 2025'teki oturum için bildirdiği mazeretinin yerinde olduğu kabul edildiği de gözetildiğinde ön inceleme duruşmasının ertelenmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Hukuki dinlenilme hakkı, tüm yargılama sürecinde değerlendirilmelidir. Mahkemeler, yargılamayı verecekleri ara kararlarıyla yürütüp yön vererek, nihai kararla sonuçlandırır. Mahkeme, tarafların (varsa vekillerinin) her talebini, hukuki dinlenilme hakkı çerçevesinde gerekçesini de açıklayarak bir kararla karşılamak zorundadır."

Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.