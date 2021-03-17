Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tefecilik yaparak yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen grubu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 1'i doktor 9 zanlıyı yakalamak için Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.