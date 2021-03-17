Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde tefeci operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana merkezli 2 ilde, tefecilik operasyonu kapsamında yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tefecilik yaparak yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen grubu yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 1'i doktor 9 zanlıyı yakalamak için Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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