AA 02.06.2026 17:53

2 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında Balıkesir ve Kütahya'da ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Balıkesir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde, tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

Kütahya

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlara göre, il genelinde tüm ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Piknik yapmak isteyenler için belirlenen özel alanlar dışındaki alanlarda piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.

Çiftçiler ve avcıların yasak kapsamında bulunmadığı kaydedildi.

Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor
Bozkırın ortasında baraj gölü kıyısındaki "sakin şehir" Halfeti ziyaretçilerini ağırlıyor
