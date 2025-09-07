Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.09.2025 10:14

2 ilde 2 gün denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde beklenen fırtına ve yağış sebebiyle 2 gün denize girmek yasaklandı.

2 ilde 2 gün denize girmek yasaklandı

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Vize Kaymakamlığı da 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

ETİKETLER
Tekirdağ Kırklareli
Sıradaki Haber
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu
10:27
Gece müzeciliği kültür turizmini güçlendiriyor
10:53
9 ayda 474 bin Suriyeli ülkesine döndü
10:01
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan teslim oldu
09:39
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in öldürdüğü Türk vatandaşı Ayşenur için mesaj paylaştı
09:38
Tatil bitti: İlk ders zili yarın çalacak
Balıkesir'in kurtuluşu 'Tülütabaklar' ile kutlandı
Balıkesir'in kurtuluşu 'Tülütabaklar' ile kutlandı
FOTO FOKUS
Türkiye, uzay vatanda varlığını güçlendiriyor
Türkiye, uzay vatanda varlığını güçlendiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ