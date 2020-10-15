Asya ile Avrupa'yı birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsünün kuleleri arasına konulacak dev tabliyelerin imalatı büyük oranda tamamlandı.

Şu an kedi yollarının yapımı için halat çekimi yapıldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kedi yolu yapıldıktan çelik halatları eklendikten sonra tabliyelere başlayacak. Şu an bizim verdiğimiz tarih 2022, 18 Mart... Çalışmalar düzgün gidiyor iyi de gidiyor." dedi.

Köprüde kullanılacak dev tabliyeler Kocaeli'nde yapılıyor. TRT Haber ekibi, 50 bin tonluk blokların inşa edildiği tesisteydi.

1915 Çanakkale Köprüsü, 153 tabliye bloğundan oluşacak. Mega blokların ağırlığı ise 850 tonu buluyor. Genişlikleri ise 45,6 metre.

Yerli ve milli imkanlarla yapılan tabliyelerin 89'u tamamlandı. Tabliyeler, Çanakkale'ye deniz yoluyla taşınacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını taçlandırmak için ayak açıklığı 2023 metre olarak inşa edilen köprü, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olacak.

Çanakkale'deki şantiyede ise yaklaşım viyadüklerinin inşası sürüyor. Köprünün yolu ortaya çıkmaya başladı.

Projeyle Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek.

Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan köprünün 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Sefa Bakış