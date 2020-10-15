Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te COVID-19 denetimleri: 992 kişiye ceza yazıldı
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 992 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 992 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye de idari işlem yapıldı.
Denetlenen 115 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: VirüsSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:27
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