Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katılımıyla kent genelinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde, 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde K.U'nun kent merkezinde yaşayan İ.E'den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.