Sahte alkollü içkiden ölümler arttı. O içkilerin izini süren emniyet birimleri, İstanbul'da Avcılar ve Başakşehir'de iki imalathaneyi tespit etti. İlk baskın Avcılar'da yapıldı. 6 bin litre etil alkol, sahte alkollü içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Başakşehir'de de bir deterjan imalathanesine baskın yapıldı. Yaklaşık 7 bin litre etil ve metil alkol ele geçirdi.

Şüpheliler yakalanmamak için kolonya ve deterjan üretimi belgesi almış

İfadelerinde şüphelilerin yakalanmamak için, Avcılar'da kolonya, Başakşehir'de deterjan üretimi belgesi aldıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler, Avcılar'daki imalathanede, ucuza temin ettikleri metin alkol ve etanol maddelerini, basınçlı damıtma kazanlarında kaynatarak sözde alkolün zehrini alıyordu. İmal ettikleri alkollü sıvıyı da birer litrelik şişelere koyuyorlardı. Üzerine de, "İnsan sağlığına zararlı değildir. Tarımsal kökenli etil alkol bazlı hijyenik yüzey temizleyici" etiketi yapıştırarak bu şişeleri de piyasaya sürüyorlardı.

Kolilere "limon ve gül" kamuflesi

Sahte içki üreten şebeke elde ettikleri etil alkolü kolilerle diğer illere sevk ediyordu. Kolilerin üzerinde limon, gül gibi ibareler yazan şebeke üyeleri koli içerisindeki alkolü bu şekilde kamufle ediyordu.

Üretilen sahte alkollü içkinin çeşitli illerde merdiven altı satış yaptıkları öğrenilen kişilere gönderildiği tespit edildi. Başakşehir'deki depoya yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.

Kocaeli polisinin de sahte alkollü içkiden zahirlenme vakaları üzerine 177 iş yerine denetim yaptı, 2 iş yerine idari işlem uygulandı. 103 litre etil alkol ve 210 adet alkol aromasına el konuldu.