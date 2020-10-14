İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yakseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 14 günde 49 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

Konuyla ilgili 52 şüphelinin tespit edildiği 50'sinin ise yakalandığı açıklandı. 33 şüpheli serbest kalırken 4 şüpheliye adli kontrol uygulandı. 6 şüpheli tutuklanırken 7 kişinin de sorgusu sürüyor.

İzmir'de 19 ölüm

İzmir'de de bugün sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte 9 Ekim'den buyana ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

Mersin'de 6, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2, Aydın'da 2, Trabzon ve Karabük'te de birer kişi sahte içki zehirlenmesiyle kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmişti.

Operasyonlar devam ediyor

Jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı.

Bahçelievler'de de bir kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoda sahte içki üretiminde kullanılan yaklaşık 7 bin litre metil ve etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de de sahte içki operasyonlarında dün gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.