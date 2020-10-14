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İzmir'de 1,5 ayda 18 ton sahte içki, 18 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de jandarma ekiplerince 1,5 ayda düzenlenen operasyonlarda 18 ton sahte içki ile 18 ton etil alkol ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'den beri belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarla sahte içki üretenlere göz açtırmadı.
Operasyonlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheliye işlem yapıldı.
Etiketler: sahte içki etil alkol metil alkolSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:28
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