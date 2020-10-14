Haber Giriş: Kaynak: AA
Beykoz açıklarında arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Beykoz’da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Motorunda arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
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