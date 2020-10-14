Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.