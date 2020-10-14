Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek
[Fotoğraf: AA]
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Antalya, Zonguldak, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 01:14
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