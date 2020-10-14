Türkiye'nin gündemine oturan 20 yaşındaki Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Hazırlanan iddianamede Şeker için, "Kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, "yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

16 Eylül'de gerçekleştirilen 3'üncü duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını vermiş, iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirtmiş, "kasten adam öldürme" cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep etmişti.

Bugün görülecek duruşmada, mahkeme heyetinin Şeker hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor.