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Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakika Yıldırım-3 Operasyonu teröristSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 23:30
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