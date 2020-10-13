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İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gaziosmanpaşa sahnesinde oynanacak "Beru" adlı tiyatro oyunu terör örgütü PKK propagandası içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından oyunun Kürtçe olduğu için yasaklandığı iddiasına tepki gösterdi.
Çataklı paylaşımında,"Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbette ki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından, oyunun PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını, konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığını bildirdi.
Etiketler: tiyatro oyunu İstanbul Valiliği İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:45
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