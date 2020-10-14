Battalgazi Mahallesi Rehavet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatıdaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Binadakilerin kolon güçlendirme çalışmaları için bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.