Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hudut hatlarında ekiplerin düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 9.450 paket sigara, 33 pompalı tüfek, 21 otomatik tüfek, 77 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 300 adet havalı tüfek mermisi ve 80 adet zirai ilaç ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz süreceği belirtildi.