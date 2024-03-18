1915 Çanakkale Köprüsü zaferin sembolleriyle bezendi

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla 2 bin 23 metre orta açıklığı, kırmızı beyaz kuleleri, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisinin tasviri...

Dünyanın en büyüğü, simgelerin köprüsü: 1915 Çanakkale...

Çanakkale Boğazı'nın kırmızı beyaz gerdanlığı, tarihten aldığı ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'nin şifreleriyle donatıldı. Özellikleriyle simgelerin köprüsü ünvanını aldı. 5 yıl boyunca durdurak bilmeyen çalışmalarda binlerce personel emek verdi.

Dünyanın enleri içerisinde olan bir proje

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki şantiyelerinde 649'u mühendis 5 bine yakın personel görev aldı.

İnşaat Mühendisi Cansu Azizağaoğlu Eriş, "Çanakkale zaten Türk insanı için özel bir yer. Hepimizin biraz ruhuna dokunan bir yer. O yüzden bu köprüyü de tasarlarken bu sembollere önem verilmiş durumda ki şehri de temsil etsin" dedi.

Bakım İşletme Müdürü Ömer Çeri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın enleri içerisinde olan bir proje olduğunu vurguladı.

Zaferin sembolleriyle bezendi

Bu devasa projenin her bir parçasına dokundular. Peki mühendisler bu yapıya simgelerin köprüsü ünvanını nasıl kazandırdı?

Çanakkale Köprüsü'nün dünyadaki en uzun orta açıklıklı köprü olduğunu belirten İnşaat Mühendisi Cansu Azizağaoğlu Eriş şu bilgileri paylaştı:

"Rengini Türk bayrağının renklerinden alıyor zaten kırmızı beyaz. Onun haricinde 2023 orta açıklık 100'üncü yılını simgeliyor Cumhuriyetimizin. 318 metre kule yüksekliklerimiz 18 Mart'ı simgeliyor. İşte kulelerimizin üstüne gelen bir top mermilerimiz var Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermilerini simgeliyor. Top mermisiyle beraber yaklaşık 334 metreye ulaşıyoruz. Dünyadaki en uzun orta açıklıklı köprü olarak hala rekor bizde şu anda."

Dev köprüde zaferin şifreleri

Özellikleriyle dünyada tek olmasını sağlayan dev projenin yapımı hiç de kolay olmadı.

65 bin ton ağırlığındaki blok temellerin hatasız yerine oturtulması yapım sürecinde çalışanlar için ayrı bir heyecandı.

Pek çok sembolün yerleştirildiği kontrol merkezi de son teknolojiyle anlık takip ediliyor.

Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı Mustafa Kuzu, köprüde pek çok sistem olduğunu belirterek, "Termal özellikli kameralar var. Uzun menzilli ve yüksek çözünürlüklü hareketli kameralarımız var. Meteorolojik sensörler, yangın sensörleri birçok konuda denetlenen bir yapı" ifadelerini kullandı.

Binlerce çalışanın elinin değdiği simgelerin köprüsü, planlanandan çok daha önce tamamlandı.

Kamera: Hakan Demir

Kurgu: Buse Çelik