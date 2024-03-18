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Türkiye
İHA 18.03.2024 12:37

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü batan kuru yük gemisi Kafkametler’in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121 gündür sürüyor
[Fotograf: İHA]

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı.

Geminin 12 mürettebatının 5’inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 121. gününde devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların denizden arama çalışmalarına devam etti.

Kıyı bölgesi, limanların içi ve dışındaki çalışmalara dalgıçlar da eşlik etti. Batan Kafkametler’in enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor. İlçede aynı gün parçalanarak ikiye bölünen Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin enkazı vinç ile kesilerek kamyonlara yükleniyor.

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