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Türkiye
AA 08.11.2024 19:38

19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı

1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda deliller toplandı ve kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapıldı.

Kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.

19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı

Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirledi.

B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D. "tasarlayarak öldürme" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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