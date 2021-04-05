Sude Çapraz, 18 yaşında bir tıp öğrencisi. Babasına dava açmasının nedeni ise babasının eğitim masraflarını karşılamaması.

Sude'ye göre zengin bir iş adamı olan babası boşanma aşamasındaki annesiyle görüştüğü için kendisini cezalandırıyor.

"Doktor olabilmek için öz babama dava açmak zorunda kaldım”

Sude, tıp eğitimine devam etmek istiyor. Ancak masraflarını karşılayamıyor.

Babasının annesiyle görüştüğü için eğitim masraflarını karşılamadığını iddia eden Sude Çapraz, “Babam, annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor. Senetle borçlanıp bu yıl okuyabiliyorum. Ama babam üniversite ücretimi ödemezse okula devam edememe olasılığım var. Doktor olabilmek için öz babama dava açmak zorunda kaldım. Babamı da annemi de çok seviyorum. İkisinin arasında cezalandırılmak istemiyorum" dedi.

Sude'nin avukatı Mehmet Candan da kız çocuğunun eğitim hakkının kanunlarla korunduğunu belirtti.

Avukat Candan, “Davacının babası, ünlü bir şirketin sahibidir. Aynı zamanda Türkiye’nin zenginleri arasındadır. Bankasında 7 milyar doları vardır. Yargıtay’da devam eden bir dosyası kapsamında 40 milyon alacağı vardır. Aynı zamanda üzerine kayıtlı gayrimenkullerin değeri 250 milyon liradır" şeklinde konuştu.

Büyükçekmece 1'inci Aile Mahkemesi'nde devam eden davada önümüzdeki günlerde karar bekleniyor.

