Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
172 kişiyi dolandıran ATM çetesi çökertildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, 172 kişiye ait banka kartı bilgilerini, ATM'lere cihaz yerleştirerek çalan çete polis operasyonuyla yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankaların ATM cihazlarına kopyalama aparatı ve kamera düzeneği takarak müşterilerin kart bilgilerini çalan şüphelilere yönelik 10 Ocak-21 Ocak tarihleri arasında operasyon yaptı.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin bu bilgileri kullanarak nakit çektiği ve 172 vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul atm dolandırıcısıSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:24
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