Gram altın alışı 319 lira 75 kuruştan satışı ise 319 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 506 lira 19 kuruşken satış fiyatı 517 lira 63 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 21 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 0,97 değer kazandı.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 1.628 dolardan işlem görüyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.628,43 dolar

Satış: 1.628,73 dolar

Gram

Alış: 319,75 lira

Satış: 319,81 lira

Çeyrek

Alış: 506,19 lira

Satış: 517,63 lira

Yarım

Alış: 1009,22 lira

Satış: 1035,27 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.098,00 lira

Satış: 2.130,00 lira