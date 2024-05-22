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Türkiye
AA 22.05.2024 11:07

17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki gün önce sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisi, yaşadığı korku nedeniyle okula annesiyle gitmeye başladı. Genç kızın köpeklerden kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kızılcalar Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, 20 Mayıs günü okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla evlerinin yanındaki parkta bir süre oturdu.

Sarıkaya, parktaki yaklaşık 20 sahipsiz köpeği görünce korkarak evine gitmek istedi.

Ayağa kalkınca bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan Sarıkaya, vatandaşların da yardımıyla yaralanmaktan kurtuldu.

Yaşadığı korku ve travmayı ailesinin desteğiyle atlatmaya çalışan Sarıkaya, köpeklerin bir anda kendisine saldırdığını söyledi.

Yanındaki okul çantasıyla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığını aktaran Sarıkaya, "Hem parkta hem de eve kaçmaya çalışırken iki kez saldırıya uğradım. Kaçmaya çalışırken parktaki ağaçlara da takılınca beni orada tutacaklar diye düşündüm." dedi.

Sarıkaya, yavaş yavaş kendini geriye atarak köpeklerden uzaklaşmaya çalıştığını, bu sırada olayı görenlerin de kendisine yardım ettiğini belirtti.

Olayın ardından belediyeye şikayette bulunduklarını anlatan Sarıkaya, "Akşam saatlerinde bana saldıran köpeklerden bazıları belediye yetkililerince alınarak barınağa götürülmüş. Kaldırımlarda olmaması gerekirken buralara mama bırakıyorlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama insanların aktif olarak kullandığı kaldırımlar mama bırakılacak yerler değil." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Sadece besleyerek hayvan sevilmez"

Sarıkaya'nın babası emekli polis memuru Hüseyin Sarıkaya ise güvenlik kameralarını izledikten sonra vakit kaybetmeden belediyeye şikayette bulunduklarını dile getirdi.

Kızının psikolojisinin saldırıdan kötü etkilendiğine dikkati çeken Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Hayvanları hepimiz seviyoruz. Hayvanları beslemek için insan yoğunluğunun bulunduğu yerlere rastgele mama dökülmemesi lazım. Kontrolsüz beslemeden dolayı sokakta başıboş köpek sayısı artıyor. Kızımı artık sabahları annesi okula götürmeye başladı. Bence hayvanseverler önce hayvanları nasıl seveceğini öğrensin. Sadece onları besleyerek hayvan sevilmez. Hayvanseverler, belediyelerin yaptırdığı barınaklara yem desteğinde bulunsun."

"Liseye giden çocukları okula biz mi götürelim"

Aynı mahallede yaşayan Zahide Kapkap da kızının Nurbahar'ın okul arkadaşı olduğunu, beraber parkta vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocukları sahipsiz köpeklere karşı sürekli uyardığını vurgulayan Kapkap, şöyle konuştu:

"Kaldırıma köpek maması dökülmez. Olay günü de pencereden çocukları uyardım. Köpek saldırısı sırasında da küçük bebeğim olduğu için evden inemedim. Benim kızım apartman içine kaçtı ancak Nurbahar kaçamadı. Ülkemizde birinin çocuğuna zarar gelince biraz üzülüp unutuyoruz. Hayvanlara eziyete biz de karşıyız. Çocuğumuzu ekmek almaya gönderemez olduk. Liseye giden çocukları okula biz mi götürelim?"

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17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
17 yaşındaki genç kız sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
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