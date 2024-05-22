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Türkiye
İHA 22.05.2024 10:50

İzmir’de çöl tozu kabusu: Çöl tozu sis gibi kente çöktü

Afrika üzerinden gelen çöl tozu İzmir’e adeta bir sis bulutu gibi çökerken, kentte havanın rengi değişti, iki yaka denizden güçlükle görüldü.

İzmir’de çöl tozu kabusu: Çöl tozu sis gibi kente çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgelerinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkili olabileceği uyarısını yapmıştı.

Son bir aydır ara ara etkili olan çöl tozu, yine İzmir’e kabus gibi çöktü. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu bile görünmezken, havanın rengi griye döndü. Kentin iki yakasının zor görünmesine sebebiyet veren çöl tozu, öğle saatlerine doğru gözle görülür derecede arttı.

İzmir’de çöl tozu kabusu: Çöl tozu sis gibi kente çöktü

Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı. Binlerce aracın tozun etkisiyle kirlendiği gözlendi.

Konuyla ilgili uzmanlar ise çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor. 

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