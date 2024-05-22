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Türkiye
AA 22.05.2024 10:58

Antalya'da hedef 20 milyon turist

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sektör temsilcileri ile uyum içinde çalışıp detaylı planlama ve koordinasyonla Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlayacağız" dedi.

Antalya'da hedef 20 milyon turist

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen geleneksel aylık buluşmada turizm planları, mevcut durumu ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

"Turizmde yeni bir rekor kırmak istiyoruz"

Türkiye'de bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ve Antalya'nın bunda önemli bir payı bulunduğunu aktaran Şahin, "Ülkemizin ve Antalya'mızın nezdinde turizm gelirlerimiz hızla büyüyor, ülkemizin ekonomik menfaati için bu çok önemli. Bu sene ülke olarak 60 milyar dolar, kısa bir süre sonra da 80 milyar dolar hedefine ulaşarak turizmde yeni bir rekor kırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'nın bu yıla turizm açısından iyi başladığını belirten Şahin, turist sayısında geçen yılın rekorunu aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Her şey istediğimiz çizgide gidiyor"

Tüm çalışmaların olumlu ilerlediğini anlatan Şahin, "Her şey istediğimiz çizgide gidiyor. Bunun devamının gelmesi için sektör temsilcileri ile uyum içinde çalışıp detaylı planlama ve koordinasyon ile Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlayacağız. Amacımız bu rakamı artırarak devam ettirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, toplantıda turizm sektörü temsilcilerinin taleplerini dinledi.

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