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Türkiye
İHA 22.05.2024 10:57

Ters laleler Tunceli dağlarını renklendirdi

Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sadece 20 gün gibi kısa bir süre canlılığını koruyan ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak da adlandırılan ters laleler dağları renklendirdi.

Ters laleler Tunceli dağlarını renklendirdi

Tunceli'nin Ovacık ve Çemişgezek ilçelerinde ters lalelerin olduğu bölgelere giden onlarca kişi, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de ters laleleri görüp fotoğraflarını çekti.

Eşine az rastlanan çiçek türlerinden biri olan ters laleler Ovacık ve Çemişgezek ilçelerinde uzun süren zorlu yolculuk sonrasında ulaşan doğaseverler, gördükleri manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ters lalelere zarar verme korkusundan dolayı dokunamadıkları çiçeklerin yanında türküler seslendirip keyifli zaman geçirdi.

Çemişgezek ilçesinde Hakan Gökalp'in refakatindeki öğretmenlerden oluşan doğasever grup ters laleleri görmek için Kırklar Dağı'na tırmandı. Tunceli Ovacık arasındaki Ağdat yaylasına giden Dersim Dağcılık Kulübü üyeleri ise zorlu yolculuğun ardından, nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters laleleri görüp, fotoğraflarını çekti.

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