Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

17 İl için 'sarı' uyarı

Kuvvetli yağış beklenen Amasya, Bolu, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce, Kuvvetli rüzgar beklenen Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Muğla, Aksaray, Karaman için 'sarı' uyarı yapıldı.

Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.