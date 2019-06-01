Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, bir tekneyi durdurdu. Teknedeki 6'sı çocuk 23 kişi Sahil Güvenlik botuyla Ayvalık'a götürüldü.

Yapılan kimlik kontrolünde 17 kişinin FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen polis, asker, öğretmen ve memurlar olduğu belirlendi. 5'inin ise haklarında FETÖ'den yakalama kararı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Polis, FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçışına aracılık eden şüphelileri arıyor.

Kaynak: TRT Haber