İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla yurt genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde dün "Türkiye Huzur ve Trafik" uygulaması yapıldı.

Asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanmasının amaçlandığı uygulama kapsamında deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarında, giriş ve çıkışlarında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezlerinin (AVM) içi ve çevrelerinde hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin bulunduğu ekipler görevlendirildi.

Uygulama, 52 bin 143 personel ve 212 dedektör köpeği ile 5 bin 690 noktada yapıldı.

Ekiplerce, 543 bin 732 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucu bir iş yeri kapatıldı.

Aranan bin 405 şüpheli yakalandı

Yapılan kontrollerde, 5 adam öldürme, 6 yağma, 55 yaralama, 40 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 2 cinsel taciz, 3 çocuğun cinsel istismarı, 8 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 2 kaçakçılık, 3 FETÖ/PDY'ye üye olmak, bir kişi silahlı terör örgütüne üye olmak ve bin 262 diğer suçlardan olmak üzere aranan bin 405 şüpheli yakalandı. Ayrıca 6'sı çocuk olmak üzere 43 kayıp kişi bulundu.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında adli veya idari işlem yapılan 626 kişiden 100'ü gözaltına alındı.

Yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, 146 bin 789 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde arandığı tespit edilen 253 araca el konuldu.

Trafik ekiplerince tespit edilen 11 bin 630 kural ihlaliyle ilgili araç plakalarına ve sürücülere işlem yapıldı. Bin 604 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 23 kişinin sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ele geçirilen malzeme ve uyuşturucular

Uygulama kapsamında, 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 187 adet mermi, 16 kesici/delici alet, 1 kilo 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 4 gram kokain, 7 kök kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği belirtildi.

Kaynak: AA