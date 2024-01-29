16 kentte yoğun kar: 789 yol ulaşıma kapandı

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Dereli'de 7, Espiye'de 3, Yağlıdere'de 3 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de ise ilçelerden İkizdere'de 16, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 13 personeli, 6 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Düzce

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle kapanan 73 köy yolundan 49'u, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personel, 26 iş makinesiyle, ulaşıma kapalı 24 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında kar etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu ve Kurtsuyu mevkilerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Gölyaka'da da dün gece etkisini artıran yağışın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Van

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 61 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılmasına için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri kent merkezinde de ana yollar, cadde ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün kar nedeniyle kapanan 193 köy ve mezra yolundan 118'ini açtı.

Kapalı bulunan 75 yolu açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Merga Bütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesine ulaşımın sağlandığı yolda iş makineleriyle genişletme çalışması yürüttü.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 177 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karayolları ve belediye personeli de kar temizleme çalışmalarına devam etti.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, önceki gün yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan 62 yerleşim biriminin yolunun açıldığını söyledi.

Yentür, bazı noktalarda yol genişletme çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

Yozgat

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.

Kayhan, 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirterek, "Karalık ve Günyazı köylerimizle kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açma çalışmasına başladı. Kısa sürede yollar tekrar ulaşıma açılacak" dedi.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Kastamonu

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 196 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan karın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "28 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 177 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla, sabah itibarıyla 85 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 196 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" bilgisi verildi.

Erzurum

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 98 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ulaşıma kapalı bulunan Akdere köy yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Siirt

Siirt il merkezine mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü, sürücüler de araçlarını kardan temizledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 20, Eruh'ta 15, Pervari'de 10, Baykan'da ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, Pervari Geçittepe mevkiinde karda mahsur kalan ve trafo direği taşıyan kamyonu kurtardı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 3 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Baskil ilçesine bağlı 3 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 3, ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 16 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde ana arterlerin açık kalması çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de kent merkezi dışında kalan yolların açılması için çalışma yapıyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için 11 ekip, 19 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 4 kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor.

Sinop

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köylerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Açıklamada, merkezde 2, Boyabat'ta 4 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 11 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma ve kar kürüme çalışmaları ise devam ediyor.